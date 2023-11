Exposition universelle 2030 : 2 030 bus circuleront à Paris pour promouvoir Busan

Photo : YONHAP News

Il reste désormais une vingtaine de jours avant l’élection de la ville hôte de l'Exposition universelle 2030. A l’approche de ce grand jour, 2 030 bus circuleront à Paris, véhiculant le souhait de Busan d’accueillir l’événement mondial.Le groupe sud-coréen LG va exploiter deux bus à impériale dédiés à la promotion de « EXPO 2030 BUSAN » et il affichera de la publicité pour la candidature de la première ville portuaire de Corée du Sud sur 2 028 bus urbains parisiens jusqu’au 28 novembre, date du vote.En plus de la capitale française, l’ambition d’organiser ce grand rendez-vous est aussi diffusée à Londres et à Bruxelles via les taxis, les bus touristiques et les trams.Le site d’accueil sera désigné lors de l’Assemblée générale du Bureau international des expositions (BIE) qui se tiendra le 28 novembre dans la ville lumière. Busan est en concurrence avec Riyad en Arabie saoudite et Rome en Italie.