Proposition d’incorporation de Gimpo dans Séoul : les maires des 2 villes se rencontrent

Photo : YONHAP News

Le maire de Séoul Oh Se-hoon a reçu hier son homologue de Gimpo Kim Byung-soo à l’Hôtel de Ville. Cette rencontre intervient une semaine après l'annonce par le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement au pouvoir, de son intention de travailler pour faire intégrer la ville de la province de Gyeonggi dans la capitale.Lors de cet entretien, le maire de Gimpo a officiellement demandé cette incorporation. Pour justifier sa requête, Kim a fait valoir que, si le Gyeonggi se divisait entre le nord et le sud comme le préconisait son gouverneur Kim Dong-yeon, Gimpo deviendrait un îlot en raison de sa position géographique. Il a ensuite souligné que de nombreux habitants de sa ville travaillaient dans la capitale et que cette fusion devrait apporter d'importants avantages aussi aux Séouliens.En réponse, Oh a affirmé que la proposition nécessitait une analyse détaillée et objective. Pour ce faire, les deux municipalités sont convenues de mettre sur pied une équipe d'étude conjointe chargée d'évaluer les effets escomptés du projet.Par ailleurs, d'autres villes de la province de Gyeonggi cherchent à emboîter le pas à Gimpo. Entre autres, le maire de Guri rencontrera son homologue de Séoul le 13 novembre prochain pour discuter de l'éventuelle intégration de sa ville dans la capitale.Pour pouvoir donner un retour aux demandes émanant de différentes municipalités, celle de Séoul a décidé de lancer un groupe de travail chargé d'examiner les éventuelles répercussions sur la qualité de vie des résidents. Les résultats devraient être publiés d'ici la fin de l'année. Un sondage d'opinion devrait ensuite être réalisé auprès des Séouliens.