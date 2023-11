Industrie militaire : les entreprises sud-coréennes tentent d’exporter des sous-marins

Photo : 방사청 제공

L’année dernière, l’industrie de défense sud-coréenne a battu son record en matière d’exportations notamment grâce à la vente de chars d’assaut et d’artilleries automotrices. Cette fois-ci, le milieu de la construction navale souhaite y emboîter le pas, en se lançant dans la concurrence des sous-marins diesel.Jang Bogo III est un sous-marin de 3 000 tonnes développé avec les technologies « made in Korea ». Equipé de tubes de lancement verticaux, il est doté d’une excellente capacité d'attaque, et sa durée de plongée est parmi les meilleures au monde. A présent, un projet consistant à tripler son temps d’opération sous l’eau est en cours.Les pays ciblés sont le Canada, la Pologne et les Philippines. Le montant des commandes est estimé à 70 000 milliards de wons, soit 50 milliards d’euros. Hyundai Heavy Industries et Hanwha Ocean ont déjà remis leur lettre d'intention pour une offre préliminaire au pays d'Europe de l'Est. La semaine dernière, Hanwha Ocean a pour sa part conclu un mémorandum d’entente avec des entreprises canadiennes pour la coopération autour des projets de sous-marins.Un des plus grands attraits du marché des navires submersibles réside dans leur valeur ajoutée. Un sous-marin de 3 000 tonnes revient jusqu’à 1,4 milliard d’euros, l’équivalent du prix de sept méga navires transporteurs de gaz naturel liquéfié (GNL). Le fait que les commanditaires soient des gouvernements permet d’obtenir des bénéfices stables.Pourtant, le fait que les entreprises sud-coréennes n’ont encore aucune expérience dans les exportations dans ce domaine peut être perçu comme un point faible. Une stratégie minutieuse et le soutien de l’exécutif semblent nécessaires pour remporter la victoire face à ses deux concurrents, la France et le Japon.