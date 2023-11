Usage des produits jetables : le gouvernement fait marche arrière

Photo : YONHAP News

Le gouvernement est revenu sur sa décision de bannir les gobelets en papier dans les restaurants. Les cafés pourront, quant à eux, continuer à utiliser les pailles en plastiques, et les épiceries les sacs plastiques.Les autorités ont expliqué ce mardi avoir pris en compte la charge des petits commerçants alors qu’ils souffrent déjà de l’inflation et des taux d’intérêts élevés. Néanmoins, elles auront du mal à éviter les reproches d’autant que la réduction de l’usage des produits jetables constitue un des défis nationaux et aussi un enjeu international. Certains ont d’ores et déjà émis des critiques indiquant que cette décision visait à séduire les citoyens à l’approche des élections législatives prévues en avril prochain.Par ailleurs, l’ONG Greenpeace a publié aujourd’hui un rapport selon lequel le remplacement des gobelets à usage unique par ceux réutilisables pourrait entraîner une réduction de 250 millions de kilogrammes d’émission de CO2 par an en Corée du Sud. A titre de comparaison, cela équivaut au volume émis par plus de 92 000 véhicules à moteur à combustion interne. Le document démontre également que ce changement permettrait d’économiser 1,8 million de m³ d’eau et un million de barils de pétrole chaque année.