Bourse : 2e side-car en 2 séances pour le Kosdaq

Photo : YONHAP News

Les répercussions de l’interdiction des ventes à découvert continuent à Yeouido. Après la séance d’hier en forte augmentation, celle de ce mardi a été à l’opposé. Les deux indices de la Bourse de Séoul ont nettement chuté. Et cela aurait pu être pire pour le Kosdaq.En effet, à 11h48, l’indice des valeurs technologiques dégringolait tellement que les autorités financières ont alors activé, pour la deuxième séance de suite, un side-car, cette fois-ci pour les ventes. Rappelons que cette opération permet de suspendre les cours pendant cinq minutes lorsqu’un indice boursier augmente ou diminue d’au moins 6 % trop rapidement. Le side-car d’hier était le premier depuis juin 2020.A la clôture, le Kosdaq cède donc 1,80 % et finit la séance à 824,35 points. Le Kospi, l’indice de référence, perd, pour sa part, 2,33 % et achève la journée à 2 443,96 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit à la fois face à la monnaie européenne et au billet vert. A la fermeture des transactions, l’euro s’achète 1 400,24 wons (+7,33 wons) et le dollar américain 1 307,90 wons (+10,60 wons).