Balance courante : excédentaire en septembre pour le 5e mois consécutif

Photo : YONHAP News

La balance des paiements courants de la Corée du Sud en septembre a affiché un excédent pour le 5e mois consécutif et ce en raison d'une baisse plus importante des importations que des exportations. Selon les chiffres publiés aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), le surplus a atteint 5,42 milliards de dollars. Il s’agit d’une valeur plus élevée que celle du mois d'août, établie à 4,98 milliards de dollars.Cependant, l’excédent cumulé du pays du Matin clair entre janvier et septembre s’est élevé à 16,58 milliards de dollars. Cela représente une baisse de 35,6 % par rapport aux 25,75 milliards de dollars enregistrés pendant la même période de l’an dernier.Dans le détail, en septembre, les échanges de biens ont dégagé un surplus pour le sixième mois d'affilée avec 7,42 milliards de dollars. La valeur des exportations s'est établie à 55,6 milliards de dollars. Il s’agit d’un recul de 2,4 % par rapport au même mois de l'année dernière. Elle poursuit en effet sur une tendance baissière depuis 13 mois. Celle des importations, quant à elle, s'est élevée à 48,2 milliards de dollars, chutant de 14,3 % en glissement annuel.La balance des services a accusé un déficit de 3,19 milliards de dollars. Quant à celle des revenus primaires, elle a été excédentaire de 1,57 milliard de dollars. Enfin, dans le compte financier, l’actif net a augmenté de 4,5 milliards de dollars en septembre.