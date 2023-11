Le secrétaire d’Etat américain attendu ce soir à Séoul

Photo : YONHAP News

Le secrétaire d’Etat américain est attendu aujourd’hui en Corée du Sud pour une visite de deux jours. Antony Blinken, qui a participé à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 à Tokyo, doit s’envoler en fin de journée vers Séoul.C’est la première fois en deux ans et demi que le chef de la diplomatie des Etats-Unis se rend au pays du Matin clair. Il s’agit donc de son premier déplacement depuis l’arrivée au pouvoir du président Yoon Suk-yeol en mai 2022, qui prévoit d’ailleurs de le recevoir.Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères s’attend à ce que ce voyage permette à son chef, Park Jin, et à son homologue américain de discuter en profondeur du dossier nord-coréen, de la sécurité économique, des technologies de pointe ainsi que de la situation régionale et internationale.