Manipulation des changes : Washington retire la Corée du Sud de sa liste des pays à surveiller

Les Etats-Unis ont retiré la Corée du Sud de leur liste des nations à surveiller pour leurs pratiques monétaires. C'est ce qu'a annoncé mardi le département du Trésor. Outre le pays du Matin clair, la Suisse elle aussi n’y figure plus, alors que le Vietnam y a fait son entrée. La Chine, l’Allemagne, la Malaisie, Singapour, et Taiwan ont, pour leur part, toujours leur nom inscrit.En vertu de sa loi sur la facilitation du commerce, promulguée en 2015, l'administration américaine évalue les politiques macroéconomiques et monétaires de ses 20 principaux partenaires commerciaux. Elle classe comme manipulateurs de devises les pays qui ont réalisé un excédent commercial avec les USA supérieur à 15 milliards de dollars, un excédent courant supérieur à 3 % de leur produit intérieur brut (PIB) et un achat net de billet vert pour un montant dépassant 2 % de leur PIB pendant huit mois sur une période d’un an.Ceux qui satisfont ces trois critères font l'objet d'une analyse approfondie, et ceux répondant à deux d'entre eux sont considérés comme méritant une attention particulière. Le Trésor américain a fait savoir hier qu'aucun pays n'avait rempli simultanément les trois conditions.