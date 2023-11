Météo : premier gel à Séoul pour Ipdong

Photo : YONHAP News

Le froid s’est comme prévu intensifié ce mercredi matin par rapport à la veille. Manteaux chauds et écharpes étaient de sortie. Quasiment toutes les villes ont enregistrées leur température la plus basse de l’automne. Le mercure à Séoul, qui a d’ailleurs observé son premier gel de la saison, est descendu jusqu’à 1,8°C. A Daegwallyeong, dans la province de Gangwon, il faisait même -4,6°C.« C’est ipdong, le début de l'hiver », diront les ancêtres. Mais plus scientifiquement, Météo-Corée a expliqué le renforcement du froid ce matin par l’arrivée d’un air très frais en provenance du nord-ouest, faisant ainsi chuter le thermomètre de deux à cinq degrés par rapport à hier.Cependant, les habitants du pays du Matin clair pourront dans l’après-midi délaisser leur doudoune. Un redoux est attendu sur l’ensemble du territoire avec des valeurs supérieures à 15°C. Le mercure grimpera même à plus de 20°C à Busan et sur l’île méridionale de Jeju.Par ailleurs, le temps est en grande partie agréable. Ensoleillé ce matin, quelques nuages devraient faire leur apparition au fil de la journée.