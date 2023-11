Pentagone : la décision de suspendre l’accord militaire du 19 septembre relève de Séoul

Photo : YONHAP News

Le département de la Défense des Etats-Unis a affirmé mardi que la décision de suspendre ou non l'accord militaire intercoréen relevait de l’autorité du gouvernement sud-coréen. Lors d'un briefing de presse, sa porte-parole a été interrogée sur la question de savoir si cet accord devrait être rompu en raison de son influence négative sur la posture de défense de la Corée du Sud. Sabrina Singh y a répondu en indiquant qu'elle n'avait rien à offrir à ce sujet et que c'était à Séoul de prendre la décision.L'accord en question a été signé le 19 septembre 2018 à Pyongyang entre le président sud-coréen d'alors Moon Jae-in et le leader nord-coréen Kim Jong-un. Il vise à réduire les tensions dans la péninsule coréenne et établir la confiance entre le Sud et le Nord.Cependant, certaines mesures stipulées dans le texte ont été critiquées. Elles sont jugées comme nuisant la capacité de surveillance militaire de la Corée du Sud et des USA face aux menaces nord-coréennes. C'est notamment le cas de l'instauration de l'espace interdit au vol près de la zone démilitarisée (DMZ).Rappelons que le ministre sud-coréen de la Défense Shin Won-sik avait déclaré le 27 octobre dernier que des discussions étaient en cours au gouvernement sur la question de la suspension de l'accord et que Washington était sur la même longueur d’onde concernant une telle nécessité.Par ailleurs, invitée à commenter les éventuels liens militaires entre la Corée du Nord et le Hamas, la porte-parole du Pentagone s’est abstenue.