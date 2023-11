Le Minjoo discute d’un projet de destitution contre le chef de la KCC

Photo : YONHAP News

Le Minjoo, la principale force de l’opposition, doit décider aujourd’hui, lors d’une assemblée générale de ses députés, du dépôt d’un projet de destitution contre le président de la Commission des communications de Corée (KCC).Le mouvement de centre-gauche accuse Lee Dong-kwan d’avoir commis des actes illégaux. Il aurait, par exemple, révoqué le conseil d’administration de la Fondation pour la culture audiovisuelle (FBC) de manière injuste. Ko Min-jung, députée du parti, a affirmé que la KCC gérait elle-même un système de vérification des faits et qu’un groupe de travail luttait contre la désinformation.Par ailleurs, la destitution du ministre de la Justice Han Dong-hoon devrait aussi faire l’objet de débats durant la réunion. Si le Minjoo initie cette proposition, le texte sera ensuite remis demain à la séance plénière du Parlement et pourrait être traité dès le lendemain.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, a fortement réagi contre cette nouvelle tentative de l’opposition d’accuser un ministre. Pour rappel, le Minjoo avait déposé des mandats de destitution contre le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Lee Sang-min et l’ex-ministre de la Défense Lee Jong-sup. Celui-ci a démissionné en septembre dernier.