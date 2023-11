Produits jetables : confusion sur l’interdiction dans les établissements de restauration

Photo : Getty Images Bank

A partir du 24 novembre prochain, certains produits à usage unique auraient dû ne plus être servis dans les établissements de restauration en Corée du Sud. Pourtant à environ deux semaines du jour-J, le gouvernement a fait marche arrière. Hier, les autorités ont expliqué avoir pris en compte la charge des petits commerçants alors qu’ils souffrent déjà de l’inflation et des taux d’intérêts élevés. Dès aujourd’hui, la confusion s’est sentie auprès des restaurateurs à Séoul.Heo, qui tient un restaurant à Youngdeungpo, a confié au micro de la KBS que malgré la campagne pour l’interdiction du plastique, il gardait un stock de gobelets et de pailles jetables, car il en avait commandé beaucoup en avance, et certains clients en réclament toujours. Ils disent que le goût et le parfum des boissons sont différents lorsqu’on les boit sans paille.Hwang, qui gère quant à elle un café dans le même arrondissement, est un peu nerveuse. Car cela ne fait pas longtemps que les fonctionnaires sont passés pour annoncer que c’est bientôt la fin de la vaisselle jetable, mais suite à l’annonce gouvernementale d’hier, elle ne sait pas sur quel pied danser.Les associations écologiques ont d’ores et déjà émis des critiques indiquant que cette décision visait à séduire les électeurs à l’approche des législatives prévues en avril prochain. La Green Korea a, par exemple, reproché au ministère de l’Environnement d’avoir mal préparé les directives. Avant d’ajouter que les consommateurs font de moins en moins confiance aux autorités.Actuellement, au pays du Matin clair, 30 milliards de gobelets à usage unique sont jetés chaque année.