KBS : audition de confirmation du candidat au poste de président

Photo : YONHAP News

Le candidat au poste de président de la KBS, Park Min, a promis de faire de la chaîne publique un média à qui les citoyens puissent faire confiance et qui sache servir le peuple. Il a tenu ces propos, hier, lors de son audition de confirmation à l'Assemblée nationale.Park a affiché son intention de faire assumer à la radio-télévision publique le rôle de soutenir les classes défavorisées et les communautés locales et de construire une société où il fait bon vivre ensemble. Il a également espéré que la chaîne pourra contribuer à améliorer la sécurité de la population et à rehausser le prestige du pays.L'ancien journaliste du quotidien Munhwa s'est défendu contre les soupçons de violation de la loi relative à l’interdiction de sollicitations illicites, ainsi que de contournement du service militaire. S'agissant des nombreux retards et non-paiements d'impôts et de pénalités commis par le passé, il a présenté ses excuses.Par ailleurs, Park a souligné sa volonté de défendre l'indépendance de la KBS, jouant le rôle de garde-fou contre les tentatives d'ingérence extérieures. Au sujet de la perception séparée de la redevance télé, mise en place depuis juillet dernier, il a déclaré croire que le prélèvement intégré à la facture d'électricité serait une méthode plus efficace.