OTT : fin du partage de compte, début de la streamflation

Photo : KBS News

Les multinationales de commerce dites Over The Top ou OTT, comme Netflix ou Disney+, se mettent successivement à interdire le partage de compte. Tout en augmentant les prix des abonnements. Comme un peu partout dans le monde, les utilisateurs sud-coréens qui doivent ouvrir davantage leur portefeuille ne peuvent qu’être mécontents.Kim Sang-yeop, interviewé par la KBS, est l’un d’entre eux. Cet homme utilisait jusqu’ici au total cinq services OTT. S’il était abonné à chacun d’entre eux, il devait payer 60 000 wons ou 40 euros par mois. En partageant pourtant les comptes avec sa famille et ses amis, il ne devait dépenser que 12 000 wons. Moins d’un quart, donc. Mais dès ce mois de novembre, il doit verser 10 000 wons de plus, car Netflix a demandé de payer un surplus de 5 000 wons pour les membres de la famille qui n’habitent pas sous le même toit. Quant à Disney+, il a augmenté l’abonnement mensuel de 4 000 wons. Cet utilisateur discute donc avec ses proches s’ils doivent continuer à regarder tous ces contenus en investissant autant.Alors que les plateformes nationales, comme TVING ou Wavve, s’apprêtent elles aussi à leur emboîter le pas, on parle ainsi de « streamflation ».Un habitant du pays du Matin clair serait actuellement abonné à 2,7 services par contournement. Avec l’inflation du service de streaming, il y a donc de grandes chances qu’il résilie l’un d’entre eux. Lequel ? De l’avis des experts, il rompra d’abord le contrat avec une entreprise locale, comme cette dernière a des contenus moins divers et variés par rapport à ses concurrents multinationaux.D’autres critiquent le fait que l’Institut national des statistiques ou le ministère des Sciences, en charge du secteur, manquent de base de données pour résoudre le problème.