Amendement de la loi de « l’enveloppe jaune » : Choo Kyung-ho appelle à retirer son dépôt au Parlement

Photo : YONHAP News

Le ministre de l'Economie et des Finances a appelé les députés à renoncer à déposer et adopter un amendement de la loi sur les syndicats, appelée loi de « l’enveloppe jaune ». Lors d’une réunion ministérielle, organisée ce matin, Choo Kyung-ho a déclaré que cette proposition pourrait avoir des influences négatives sur l’économie nationale.Cette loi garantit le droit des sous-traitants de négocier avec leurs employeurs. Elle restreint en outre l’action en dommages-intérêts du patronat à l'encontre des grévistes et limite le montant des éventuels dédommagements. Le monde économique s’y oppose, mais le Minjoo, la principale force de l’opposition de centre-gauche, prévoit d’adopter le texte demain.Choo n’a pas caché ses inquiétudes. Il a souligné que l’économie était confrontée à de nombreuses questions, dont le taux directeur, qui pourrait être maintenu élevé, et les risques géopolitiques actuels.