Electricité : augmentation du prix pour les grandes entreprises

Photo : YONHAP News

Le prix de l’électricité pour les grandes entreprises augmentera, dès ce jeudi, de 10,6 wons, ou 1 centime d’euro, le kWh. Selon les tarifs annoncés aujourd’hui par la Kepco, la société publique d’électricité du pays, seule cette catégorie sera concernée. Les ménages, les PME et les petits commerçants et industriels verront les leurs gelés.Le nombre de consommateurs de l’électricité destinée aux grandes firmes s’élève à environ 42 000 au pays du Matin clair. Ils ne représentent que 0,2 % de l’ensemble des foyers qui utilisent cette énergie, mais leur consommation atteint 48,9 %.La Kepco prévoit de voir son bénéfice accroître de 400 milliards de wons, l’équivalent de 287 millions d’euros, cette année, et de 2 800 milliards de wons, soit 2,1 milliards d’euros, l’an prochain. Pour elle, cette revalorisation était inévitable en raison de la flambée des coûts des carburants sur les marchés internationaux. Son déficit accumulé de 2021 au premier semestre de cette année s’est élevé à près de 47 000 milliards de wons, ou 33,7 milliards d’euros. Et sa dette entre janvier et juin 2023 est montée jusqu’à 201 000 milliards de wons, soit 144 milliards d’euros.