Yoon et Mattarella tiennent un sommet à Séoul

Le président sud-coréen tiendra ce mercredi en fin de journée un sommet avec son homologue italien, au Bureau présidentiel de Yongsan, à Séoul.Sergio Mattarella a entamé hier sa visite d’Etat à l’invitation de Yoon Suk-yeol. Dès son arrivée dans la capitale sud-coréenne, il s’est rendu au cimetière national situé à Dongjak. Le programme de son déplacement comportera une cérémonie d’accueil, un sommet, la signature de mémorandums d’entente, ainsi qu’une conférence de presse conjointe.Les deux chefs d’Etat discuteront, lors de leur tête-à-tête, de la coopération bilatérale dans divers domaines, tels que l’économie, le domaine spatial, les science et technologies, ainsi que les échanges culturels et humains. De plus, il y a des chances que l’Exposition universelle 2030 soit à l’ordre du jour d’autant que Busan et Rome sont candidats pour accueillir l’événement.