Manipulation des changes : la Corée du Sud ne figure plus sur la liste américaine

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont fini par retirer la Corée du Sud de leur liste des nations à surveiller pour leurs pratiques monétaires. C'est ce qu'a annoncé mardi le département du Trésor. La Chine, l’Allemagne, la Malaisie, Singapour, et Taiwan ont, pour leur part, toujours leur nom inscrit. Quant au Vietnam, il y a fait son entrée.En vertu de sa loi sur la facilitation du commerce, Washington évalue les politiques macroéconomiques et monétaires de ses 20 principaux partenaires commerciaux. Ceux qui ont réalisé un excédent commercial avec les USA supérieur à 15 milliards de dollars, un excédent courant supérieur à 3 % de leur produit intérieur brut (PIB) et un achat net de billet vert pour un montant dépassant 2 % de leur PIB pendant huit mois sur une période d’un an sont classés comme manipulateurs.Séoul figurait donc sur cette liste depuis 2016. Mais il a été retiré, avec la Suisse, car il ne correspondait qu’à la première catégorie : réalisation d’un excédent commercial avec Washington supérieur à 15 milliards de dollars. Il est vrai que la Corée du Sud avait déjà rempli les critères au premier semestre, mais avait été conservée car le pays de l’Oncle Sam exige que cela dure au moins deux semestres de suite.