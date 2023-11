Yoon Suk-yeol participera la semaine prochaine au sommet de l’APEC

Photo : YONHAP News

Le président de la République se rendra, le 15 novembre, à San Francisco, pour participer au sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC). C’est ce qu’a annoncé cet après-midi le Bureau présidentiel de Yongsan. Il s’agira de sa première participation.Yoon Suk-yeol pourrait tenir aussi un sommet avec son homologue chinois Xi Jinping au cours de son séjour aux Etats-Unis. Le premier adjoint au conseiller présidentiel à la sécurité nationale Kim Tae-hyo a expliqué que Séoul comptait organiser des réunions avec certains dirigeants. Avant d'ajouter que les discussions sont en cours et qu'il ne peut donner davantage de détails.Le numéro un sud-coréen reviendra, le 18 novembre, à Séoul. Il effectuera ensuite une visite d’Etat de quatre jours et trois nuits en Grande-Bretagne à partir du 20 novembre. Il s’envolera ensuite pour la France, pour quatre jours et deux nuits, afin de promouvoir la candidature de Busan à l’organisation de l’Exposition universelle 2030. Son retour est prévu le 26 novembre.Ce n’est pas tout. Le président Yoon se déplacera les 12 et 13 décembre aux Pays-Bas pour une visite d’Etat. Il s’agira d’une première depuis que les deux nations ont établi leurs relations diplomatiques.