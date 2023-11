Séoul et Rome renforceront leur coopération scientifique, technologique et spatiale

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen et son homologue italien sont convenus de renforcer la coopération dans la science et les technologies de pointe, ainsi que dans la dénucléarisation nord-coréenne, lors du sommet, tenu hier, au Bureau présidentiel de Yongsan à Séoul.En ce sens, Yoon Suk-yeol et Sergio Mattarella ont signé deux mémorandums d’entente (MOU) liés à la coopération industrielle et spatiale. L’institut sud-coréen pour les sciences de base (IBS) et l’Institut italien de physique nucléaire (INFN) prévoient, de leur côté, de multiplier les recherches conjointes en sciences de base à travers un MOU, signé entre eux.Le numéro un sud-coréen a expliqué, durant la conférence de presse commune, que les deux chefs d’Etat s’étaient accordés à coopérer davantage, notamment dans l’hydrogène et l’intelligence artificielle (IA). Il a poursuivi, en indiquant que les deux nations soutiendront la communauté internationale dans ses efforts de collaborer étroitement au sujet de la dénucléarisation du régime nord-coréen et des droits humains, ainsi que de mettre fin à la guerre en Ukraine. Yoon a condamné ensuite le développement d'armes nucléaires et balistiques du royaume ermite, en le qualifiant de grave menace pour la sécurité internationale et de violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.Le dirigeant italien a déclaré, pour sa part, que l’Italie et la Corée du Sud avaient plusieurs points communs. Avant d’ajouter qu’elles coopéraient et s’efforçaient dans la démocratie, l’économie de marché libre, le commerce et les échanges internationaux. Mattarella a également invité officiellement Yoon à Rome.Par ailleurs, les deux nations proclameront l’« Année des échanges culturels Corée-Italie 2024-2025 » à l’occasion, l’an prochain, du 140e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.