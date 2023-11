Grève de Seoul Metro : les lignes 1 à 8 touchées

Photo : YONHAP News

Seoul Metro, qui exploite les huit premières lignes de la capitale, est en grève depuis ce matin 9h et ce jusqu’à demain 18h. Toutefois, elle n’exerce pas ce débrayage lors des heures de pointe dans la matinée.Le syndicat de la société ferroviaire a demandé hier à sa direction de retirer ses revendications, dont la suppression de personnel et l’externalisation des services de sécurité. Cependant, leurs négociations ont échoué en seulement deux minutes. Par conséquent, le taux de circulation sur les lignes concernées devrait tomber à 87 % aux heures de pointe en soirée et à 82 % en temps normal.Un responsable du syndicat a expliqué que la grève avait pour but d'appeler la municipalité de Séoul et sa direction à changer de position. Il a déclaré que les travailleurs avaient toujours l’intention de négocier durant leur débrayage. Avant d’ajouter que le syndicat ferait en sorte de ne pas causer d’inconvénients, le 16 novembre, le jour du suneung, le baccalauréat sud-coréen.Pour minimiser les perturbations, la Ville de Séoul et Seoul Metro ont prolongé d’une heure les horaires durant lesquels davantage de bus circulent qu’en temps normal, soit de 7 à 9h du matin et de 18 à 20h.