Un amendement de la loi de « l’enveloppe jaune » déposé aujourd’hui au Parlement

Photo : YONHAP News

Un amendement de la loi sur les syndicats, appelée loi de « l’enveloppe jaune », a été déposé cet après-midi en séance plénière à l’Assemblée nationale.Le Minjoo, la principale formation de l’opposition, avait essayé de déposer au Parlement, le 6 octobre, cette proposition. Celle-ci restreint en outre l’action en dommages-intérêts du patronat à l'encontre des grévistes et limite le montant des éventuelles indemnisations. Cependant, sa tentative avait été repoussée à ce mois-ci, car le président de l’Assemblée générale, Kim Jin-pyo, était, à l’époque, absent.Maintenant que le texte a été déposé, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, envisage de mener une obstruction parlementaire, ce qui lui permettra retarder le plus possible l'adoption de l'amendement. Cependant, puisque les partis de l'opposition comptent plus de 180 sièges, il sera difficile pour le PPP de l'empêcher. Ce dernier compte alors proposer au président de la République Yoon Suk-yeol de faire usage de son droit de veto.Par ailleurs, le mouvement de centre-gauche a décidé de déposer un projet de destitution contre le président de la Commission des communications de Corée (KCC), Lee Dong-kwan. Il a également rédigé cet après-midi un rapport sur cette initiative destiné au Parlement. Cette proposition de destitution devrait être votée un ou deux jours après que le document soit rendu.