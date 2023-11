Lutte contre la fuite de technologies : lancement d’un groupe de travail gouvernemental

Photo : YONHAP News

Le gouvernement va établir une unité spéciale pour répondre à la fuite des technologies de pointe et du personnel. C’est ce qu’a annoncé hier le Bureau présidentiel de Yongsan suite à une réunion ministérielle sur la protection des technologies.La présidence a expliqué que les cas de fuite de données avaient été traités séparément, et ce, en fonction du type de crimes ou de l’organisation qui les a détectés en premier. Pour elle, ce système ne permet pas de prouver facilement un crime. Les actes, qui font l’objet d’une sanction, sont limités, et la peine est trop faible.La nouvelle équipe en question sera composée de trois divisions : la coopération internationale, l’exécution des lois, ainsi que la politique et le système. Elles seront dirigées respectivement par le ministère de la Justice, le Parquet et le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie. Ils échangeront leurs opinions et mèneront des projets ensemble.Séoul a fait savoir également que cette unité créerait un système de réponse commune en coopération avec la Disruptive Technology Strike Force (DTSF), un groupe de travail gouvernemental américain.