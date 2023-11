Prix : tenue aujourd’hui d’une première réunion vice-ministérielle

Photo : KBS

Une première réunion vice-ministérielle sur les prix a eu lieu ce matin à la Banque d'import-export de Corée, à Séoul.Selon le ministère de l'Economie et des Finances, tous les vice-ministres se sont rassemblés pour faire état des prix, de l’offre et de la demande des articles que chacun prend en charge. Ils projettent de former une équipe de réponse sur le terrain au sein de leurs ministères. Objectif : aller à la rencontre des citoyens et comprendre leurs difficultés.Les représentants de chaque ministère ont aussi profité de leur rassemblement pour réexaminer les dispositifs de stabilisation des prix, annoncés plus tôt. Selon les chiffres publiés ce matin par la Société de commercialisation des produits de l'agriculture et de la pêche (aT), le coût moyen de fabrication du kimchi s’est élevé à 218 000 wons, ou 156 euros, au cours de ces six derniers jours, soit une baisse de 9,4 % sur un an. L’exécutif a évalué que les tarifs des produits agricoles s’étaient aussi stabilisés, présageant une amélioration des prix.Le gouvernement compte, en outre, continuer à opérer un système spécial de stabilisation des prix. Les questions, qui nécessitent une coopération ministérielle, seront abordées lors de la réunion vice-ministérielle, qui se tiendra chaque semaine.