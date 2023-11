Météo : jeudi maussade au pays du Matin clair

Photo : KBS News

Ce jeudi a été morose en Corée du Sud. Le ciel a été nuageux toute la journée sur l’ensemble du territoire et de légères averses ont lieu un peu partout sur le pays dans l’après-midi. Les nuages devraient cependant quelque peu se dissiper dans l'ouest. Seul vrai point positif, le froid s’est sensiblement calmé par rapport aux deux jours précédents.Météo-Corée prévoit 5mm de pluie sur tout le nord-ouest et sur une grande partie de la province de Gangwon, dans le nord-est. Les précipitations seront un peu plus intenses dans le sud où 5 à 10mm sont attendus dans la province de Jeolla du Nord et entre 5 et 30mm dans celle de Jeolla du Sud et dans le sud de celle de Gyeongsang du Sud. L’île méridionale de Jeju sera la zone la plus touchée avec 10 à 50mm.Concernant les températures, celles de ce matin ont repris quelques degrés par rapport à la veille. Séoul affichait 8°C alors que Gangneung, Busan et l’île méridionale de Jeju était déjà respectivement à 11, 13 et 16°C. Les régions centrales, où se trouvent notamment Daejeon, étaient les plus froides avec environ 5°C. En revanche dans l’après-midi, les valeurs ont bien grimpé, offrant une journée automnale douce. 20°C en moyenne était relevé. A noter que la capitale était un peu en-dessous, à 17°C.Attention au choc thermique demain. Une très forte baisse, d’environ dix degrés, est prévue pour les températures diurnes. Et il est peut être déjà temps de sortir les gants, Météo-Corée prévoit -4°C ce samedi matin à Séoul.