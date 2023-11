Exposition : à la découverte de la beauté des porcelaines blanches de Joseon

Photo : KBS News

Les porcelaines blanches, appelées « Baekja » en coréen, figurent parmi les récipients les plus beaux créés par l’être humain. Notamment, celles de la dynastie Joseon sont admirées par beaucoup pour leur élégance et leur grâce. Une exposition qui rassemble quelque 120 Baekja datant de cette période se déroule actuellement au musée de l’université Yongin.La pièce qui attire le plus l’attention des visiteurs est le Baekja Daeho, la première jarre de lune à être désignée comme trésor national. Ressemblant à une pleine lune claire, elle est la plus grande parmi les poteries de cette sorte qui existent aujourd’hui avec une hauteur de 49 cm. Les impuretés et l’évasure tordue constituent sa beauté unique.Il y a aussi Cheonghwa Baekja, un autre trésor national. Il s’agit d’une poterie blanche sur laquelle divers objets et motifs sont dessinés avec un colorant bleu. Haut de 55 cm, elle a une allure imposante, confortée par les dessins sophistiqués. Elle est considérée comme l’œuvre représentative de la fin du XVIIIe siècle au pays du Matin clair. Selon le conservateur Kim Se-young, cette porcelaine a une décoration somptueuse dégageant une certaine sérénité et elle semble avoir été utilisée par la famille royale.L’événement propose également les Buncheongja du début de la dynastie Joseon qui arborent une beauté simple en suivant le style du royaume de Goryeo, ainsi que les Baekja qui ont ouvert l’âge d’or de la porcelaine à Joseon. La collection de la fondation culturelle de Woohak est diverse, allant des récipients de la vie quotidienne jusqu’aux objets utlisés pour l’écriture.Kim a affirmé que cette exposition permettra de ressentir le charme des porcelaines à la fois pur et fastueux, et modéré et abondant. Une occasion à ne pas rater pour découvrir l’esthétisme lyrique des céramiques.