Corée du Sud-UNC : la réunion des ministres de la Défense aura lieu le 14 novembre

Photo : YONHAP News

Une réunion des ministres de la Défense entre la Corée du Sud et les pays du Commandement des Nations unies (UNC) se tiendra à Séoul le 14 novembre. Ce sera une première. Le ministre sud-coréen Shin Won-sik rencontrera ses homologues des 17 nations membres de cet organisme, y compris le secrétaire à la défense des Etats-Unis Lloyd Austin.Selon le ministère sud-coréen, ce rassemblement vise à discuter du rôle de l’UNC et de la coopération entre celui-ci et Séoul afin de prévenir la guerre et de maintenir la paix dans la péninsule coréenne.Ce sera aussi l’occasion d’appeler Pyongyang à arrêter ses actions illégales et à respecter les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Dans la foulée, les participants devraient adopter une déclaration commune selon laquelle ils réagiront ensemble en cas de crise dans la région.Par ailleurs, la Corée du Sud a annoncé aujourd’hui que son armée négociait avec l’UNC sur sa participation à son état-major. Cette démarche semble avoir un lien avec le renforcement de la fonction du commandement initié par Washington. Le Commandant des forces américaines stationnées en Corée du Sud (USFK) cumule le poste de chef de commandement des forces combinées Corée-USA ainsi que celui de l’UNC.Shin a indiqué que ce projet ne posait pas de problème judiciaire, mais qu’il fallait réfléchir aux meilleurs choix à faire pour maximiser les intérêts nationaux.