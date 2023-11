Dermatose nodulaire contagieuse : fin de la vaccination prévue aujourd’hui

Photo : YONHAP News

Alors que 85 fermes issues de 28 villes et comtés ont été, à ce jour, contaminées par la dermatose nodulaire contagieuse, 99 % des bovins du pays ont été vaccinés. Mercredi à 14h, 4,05 sur 4,07 millions de têtes avaient reçu le sérum.Débutée le 29 octobre dernier, la campagne de vaccination devrait donc se terminer ce jeudi. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui un responsable du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales.Malgré les efforts, un nouvel élevage a été infecté par cette maladie de peau animale. Il est situé à Cheongyang dans la province de Chungcheong du Sud. Huit autres fermes abritent des cas suspects, où des enquêtes épidémiologiques sont en cours.La dermatose nodulaire contagieuse, rappelons-le, est une maladie de peau animale virale transmise par des insectes hématophages dont les moustiques. Ayant un taux de mortalité de 10 %, les symptômes comprennent de la fièvre et des lésions cutanées.