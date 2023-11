Journée de lutte contre les feux : Yoon promet un meilleur soutien pour les sapeurs-pompiers

Photo : YONHAP News

Le président de la République a assisté aujourd’hui à la cérémonie de la 61e Journée de lutte contre les incendies. A cette occasion, il a annoncé un plan gouvernemental pour la sécurité et le bien-être des pompiers.Dans son discours de félicitations prononcé dans le jardin des enfants de Yongsan, Yoon Suk-yeol a déclaré qu’il était toujours reconnaissant pour le travail acharné des soldats du feu, consacré à la vie et à la sécurité du peuple. Il a voulu également rendre hommage à ceux morts dans l'exercice de leurs fonctions.Le chef de l’Etat n’a pas oublié de citer leurs noms : Lee Hyeong-seok, Park Su-dong et Jo Woo-chan, qui ont sacrifié leur vie lors d’un incendie sur un chantier de construction d'un nouvel entrepôt réfrigéré à Pyeongtaek en janvier 2022. Et Seong Gong-il qui n’a pas hésité à entrer dans une maison en feu pour secourir une personne.Le président Yoon a promis davantage d’efforts de la part du gouvernement, non seulement pour la sécurité de la population mais aussi pour celle des pompiers. Avant d’ajouter que les équipements de protection individuelle seront renforcés et des hôpitaux et des centres de rétablissement seront créés pour les aider à guérir de leurs blessures physiques et mentales.