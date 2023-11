Assemblée nationale : adoption des lois de « l'enveloppe jaune » et de la radiodiffusion

Photo : YONHAP News

La loi de « l'enveloppe jaune » et les trois lois sur la radiodiffusion ont été adoptées cet après-midi en séance plénière à l'Assemblée nationale.La première constituant l’amendement des articles 2 et 3 de la loi sur les syndicats, qui restreint en outre l’action en dommages-intérêts du patronat à l'encontre des grévistes et limite le montant des éventuelles indemnisations, a été adoptée avec 173 votes pour et une abstention. A noter que tous les députés du Parti du pouvoir du peuple (PPP) avaient quitté l’Hémicycle avant le scrutin.Par la suite, les trois lois sur la radiodiffusion, qui révisent la structure de gouvernance des radiodiffuseurs publics, ont également été adoptées : celles sur la radiodiffusion et sur la Société coréenne de radiodiffusion éducative avec chacune 176 voix pour et celle sur l'Association de promotion de la culture de la radiodiffusion avec 175 suffrages pour.Initialement, le PPP, la formation présidentielle, avait prévu de mener une obstruction parlementaire. Cependant, il a décidé de s’abstenir et de quitter la séance plénière. De ce fait, cela empêche le vote sur le projet de loi de destitution du président de la Commission des communications de Corée (KCC), Lee Dong-kwan, présenté aujourd'hui en séance plénière.Selon la loi sur la gestion de l'Assemblée nationale, un projet de loi de destitution doit être soumis à un vote anonyme en séance plénière dans les 24 à 72 heures après dépôt du rapport au Parlement. Cependant, si le PPP avait opté pour une obstruction parlementaire, la séance plénière aurait pu se poursuivre au-delà de 24 heures et le Minjoo, la principale force de l'opposition, aurait pu procéder au scrutin sur le projet de loi de destitution de Lee.