Yoon Suk-yeol reçoit le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken

Le chef de l’Etat sud-coréen a reçu aujourd’hui le secrétaire d’Etat américain pour un déjeuner dans sa résidence présidentielle située dans le quartier d'Hannam à Séoul.A cette occasion, Yoon Suk-yeol a déclaré que la Corée du Sud défendait les valeurs fondamentales en tant qu’alliée des Etats-Unis et qu’elle coopérerait étroitement pour conforter l’ordre international fondé sur des règles. Avant d’ajouter que le leadership de Washington devenait d’autant plus important que le nucléaire nord-coréen, la guerre en Ukraine et le conflit au Moyen-Orient faisaient monter les tensions.Selon le président sud-coréen, l’alliance stratégique, mondiale et inclusive entre les deux nations s’est solidement établie pendant ces 18 derniers mois et Antony Blinken y a joué un rôle majeur.Le haut diplomate américain a, de son côté, affirmé que les politiques étrangères des USA étaient axées sur l’Indopacifique et ceux-ci entendaient renforcer leur partenariat avec la Corée du Sud, pays clé de cette région. Il a également rendu hommage au leadership de Yoon qui a conduit au nouveau progrès des relations bilatérales ainsi que celles entre Séoul, Washington et Tokyo.Etaient également présents à cette réunion, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Park Jin et le conseiller présidentiel à la sécurité Cho Tae-yong. Du côté américain, son ambassadeur à Séoul Philip Goldberg et le secrétaire d’Etat adjoint aux affaires de l’Asie de l’Est et du Pacifique Daniel Kritenbrink y ont aussi assisté.C’est la première fois depuis deux ans et huit mois que le chef de la diplomatie américaine visite le pays du Matin clair.