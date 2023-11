Park Jin s’entretient avec Antony Blinken à Séoul

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères s’est entretenu cet après-midi avec son homologue américain à Séoul. Le sujet principal de leurs discussions était la réponse à la coopération militaire Pyongyang-Moscou.Park Jin et Antony Blinken ont estimé que la Corée du Nord fournissait ses armes à la Russie pour sa guerre en Ukraine et qu’en contrepartie, cette dernière lui transférait ses technologies. Ils ont déclaré que cette collaboration violait les sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et ont planché sur des mesures pour inciter l’administration de Vladimir Poutine à arrêter ce soutien.Le chef de la diplomatie sud-coréenne a exhorté le royaume ermite à cesser ses provocations, notamment les lancements de satellites, soulignant que Séoul et Washington continueraient de maintenir leur position de défense conjointe et la dissuasion élargie.Les deux alliés ont également réclamé à Pékin de contribuer à empêcher les bravades du régime de Kim Jong-un. Blinken a précisé que la Chine devait jouer un rôle constructif d’autant plus qu’il entretient des relations spéciales avec son voisin. Quant à Park, il a indiqué que la montée des tensions en Asie du Nord-est n’était pas bénéfique pour les intérêts de l’empire du Milieu.