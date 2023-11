Préparation du kimchi pour l’hiver : 9 % moins chère qu’en 2022

C’est la saison du gimjang, la préparation du kimchi pour l’hiver, en Corée du Sud. D’après les estimations de la Société du commerce des produits agro-halieutiques de Corée (aT), il faut compter 218 000 wons ou 155 euros pour concocter une belle quantité de ce met salé, épicé et fermenté, à partir de 20 choux. C’est une baisse de 9 % en glissement annuel.Explications : le gouvernement a fait circuler ses réserves de choux et à partir de la mi-novembre, les régions du sud vont récolter et vendre leurs choux. Il y en aura donc suffisamment pour tous les foyers qui préparent toujours ce petit plat d’accompagnement à la maison. Autre bonne nouvelle pour les ménagères. Les prix des autres ingrédients indispensables, comme le navet, l’ail ou encore l’oignon, sont également en baisse.Mais pourquoi en cette saison de l’année les habitants du pays du Matin clair font leur plein de kimchi ? Eh bien, c’est parce qu’avant l’apparition des serres et des réfrigérateurs, les légumes étaient rares en hiver. Du coup, on les salait, saumurait et saupoudrait de poudre de piment pour les conserver dans des jarres jusqu’au printemps.