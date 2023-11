Jeonju : le village de hanok attire plus de 10 millions de visiteurs

10 628 878, c’est le nombre de personnes qui ont visité le village de hanok de Jeonju, situé dans le sud-ouest de la Corée du Sud, durant les huit premiers mois de 2023.D’après la municipalité de Jeonju, c’est une augmentation de 75 % comparée à la même période de l’année dernière. Selon les mois, c’est en mai que ce lieu, où sont préservées de belles maisons traditionnelles du pays du Matin clair, a attiré le plus de visiteurs. Ils étaient plus de 1 530 000. Et c’est en février qu’ils étaient les moins nombreux, comptant tout de même 1 090 000 individus.Notons aussi que parmi les plus de 10 millions de personnes qui se sont rendues au fameux village, 38 100 d’entre eux sont des étrangers. A titre de comparaison, le site n’avait accueilli qu’un cinquième de ce chiffre au cours du premier semestre 2022.Un responsable de la mairie a déclaré que des efforts vont être menés, au niveau de la ville, afin d’offrir un environnement plus attrayant et sécurisé pour les touristes.