Photo : YONHAP News

Au revoir l’automne, bonjour l’hiver. Le ciel est bien dégagé ce vendredi dans le centre de la Corée du Sud, mais dans le sud et sur l’île de Jeju de la pluie est attendue. De 5 jusqu’à 10mm.Et la température va continuer de baisser dans l’ensemble du pays. De 8 à 11 degrés. Il faisait ainsi 1°C, à 8h du matin, à Séoul et le mercure n’y grimpera que jusqu’à 7°C, cet après-midi.Demain matin, il fera encore plus froid. Le thermomètre descendra sous 0°C dans la région métropolitaine, dans le Jeolla du Nord tout comme dans le Gyeongsang du Nord. Ceux qui prévoient une sortie ce weekend devront bien se couvrir !