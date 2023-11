Prix Médicis : « Impossibles adieux » de Han Kang remporte le prix du roman étranger

Photo : YONHAP News

Le roman de la sud-Coréenne Han Kang « Impossibles adieux » a remporté le prix Médicis du roman étranger 2023.Le jury a dévoilé hier les lauréats de cette année dans le restaurant « La Méditerranée » à Paris. Créé en 1970, le prix Médicis est l’un des grands prix littéraires de renom en France aux côtés du Goncourt, du Renaudot et du Femina.Cette œuvre, publiée en 2021, cinq ans après que l’écrivaine a remporté le Prix Booker avec « La Végétarienne », explore la tragédie du soulèvement de Jeju du 3 avril 1948 à travers les regards de trois femmes. Elle a été traduite par Choi Kyung-ran et Pierre Bisiou dans la langue de Molière, et publiée dans l’Hexagone en août dernier par les éditions Grasset.« Impossibles adieux », rappelons-le, a également été finaliste pour la littérature étrangère du Prix Femina dont les résultats ont été annoncés le 6 novembre dernier.