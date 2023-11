Coopération militaire Moscou-Pyongyang : Séoul et Washington appellent Pékin à jouer un rôle constructif

Photo : YONHAP News

Les ministres des Affaires étrangères de la Corée du Sud et des Etats-Unis se sont entretenus hier au siège du ministère sud-coréen à Séoul. A cette occasion, Park Jin et Antony Blinken ont discuté des mesures à prendre pour faire face à la coopération militaire entre la Corée du Nord et la Russie.Les deux chefs de la diplomatie ont exprimé leur préoccupation concernant cette coopération, la considérant comme une menace sérieuse. Ils ont de facto officialisé le fait que Moscou fournit un soutien technologique militaire à Pyongyang. Ils ont également échangé leurs avis sur d’éventuelles actions à prendre afin de faire pression sur le Kremlin pour empêcher cette collaboration.Park et son homologue américain ont par ailleurs appelé Pékin à jouer un rôle constructif dans cette situation. Ils estiment que la montée de la tension causée par la coopération militaire Pyongyang-Moscou n’est pas bénéfique aux intérêts de la Chine, et que celle-ci doit lancer des initiatives pour l’empêcher.Par ailleurs, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a déclaré hier, lors d’un déjeuner avec le haut diplomate américain, qu’il coopérerait étroitement avec Washington. Antony Blinken a également affirmé que son pays renforcerait davantage l’alliance avec Séoul.