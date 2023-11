Punaises de lit : Séoul lance le centre de signalisation en ligne

Photo : YONHAP News

La municipalité de Séoul a ouvert un centre de signalisation des punaises de lit pour la première fois sur le territoire. En cas d’apparition de ces bestioles, les citoyens peuvent la déclarer sur le site web de l’Institut de recherche sur les maladies infectieuses de Séoul (https://sidrec.go.kr).Après avoir reçu un signalement, les départements concernés et le centre de santé public vont mettre en œuvre des mesures de prévention. Le site propose aussi des données éducatives sur ces parasites, une liste d’entreprises de désinfection ainsi que des informations de l’étranger.Ce matin, l'Institut national de recherche environnementale (NIER) a par ailleurs autorisé d’urgence huit insecticides alternatifs pour éliminer les punaises de lit qui ont développé des accoutumances aux produits déjà existants.Les nouveaux biocides sont à base de dinotéfurane qui est de la famille des néonicotinoïdes. Ce dernier est couramment utilisé aux Etats-Unis et en Europe et a déjà été approuvé en Corée du Sud comme produit contre les moustiques, les mouches et les cafards.Notons que ces insecticides sont autorisés uniquement pour la prévention par des agents experts du fait que son usage par des citoyens lambda demanderait des examens de sécurité plus rigoureux.