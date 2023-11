Guerre de Corée : « Turn Toward Busan » se déroule samedi pour commémorer les vétérans

Photo : YONHAP News

La municipalité de Busan organise « Turn Toward Busan » demain au cimetière commémoratif des Nations Unies. Objectif : rendre hommage aux vétérans issus de 22 pays qui se sont battu durant la guerre de Corée pour défendre la démocratie libérale.L’événement commencera à 10h30 par la visite des tombes du général américain Richard Whitcomb qui a contribué à la restauration de Busan et du lieutenant-colonel australien Charles Green décédé au combat pendant l’affrontement fratricide sur la péninsule coréenne.Puis, à 11h, une minute de silence est prévue afin de commémorer les anciens soldats. Pendant ce temps, la sirène retentira sur toute la ville et 21 balles seront tirées.Au cours de la manifestation, la statue de Whitcomb, créée avec les fonds donnés par 18 300 citoyens sera dévoilée. Cet ancien commandant de la base militaire de Busan s’est consacré à secourir les sinistrés du grand incendie de la gare, et à fonder l’université nationale de Pusan.