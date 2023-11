Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et le Premier ministre japonais Fumio Kishida assisteront ensemble à un colloque qui se déroulera le 17 novembre à l’université de Stanford aux Etats-Unis.Selon le Bureau présidentiel de Yongsan, cet événement est prévu alors que le chef de l’Est sud-coréen séjournera à San Francisco entre le 15 et le 18 pour participer au sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC).Les deux dirigeants doivent y discuter de la coopération bilatérale dans le secteur de la technologie de pointe, ainsi que celle entre Séoul, Tokyo et Washington.En marge du sommet, Yoon pourrait éventuellement tenir un tête-à-tête avec son homologue chinois Xi Jinping et un sommet trilatéral avec Kishida et Joe Biden.