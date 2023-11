Photo : YONHAP News

Le Kospi et le Kosdaq ont tous deux clôturé la semaine en baisse. Le premier, l'indice principal de la bourse de Séoul, a diminué de 0,72 % et termine ce vendredi à 2 409,66 points.Celui des valeurs technologiques, baisse quant à lui de de 1,69 % et finit la séance du 10 novembre à 789,31 points.Sur le marché des changes, à la clôture des transactions, le dollar américain s’achète à 1 316,8 wons (+6,7 wons).