Pyongyang condamne la réunion ministérielle Corée du Sud-UNC prévue demain

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a demandé le démantèlement du Commandement des Nations unies (UNC), qui selon elle, contribue à « intensifier les tensions bellicistes dans la péninsule coréenne ».Ces propos ont été tenus par l'Institut pour le désarmement et la paix du pays communiste en amont de la réunion des ministres de la Défense entre la Corée du Sud et des pays de l'UNC, prévue demain à Séoul.En effet, l'institution affiliée au ministère nord-coréen des Affaires étrangères a fustigé, hier, via un communiqué publié par l'Agence centrale de presse nord-coréenne, KCNA, « le compromis entre les Etats-Unis et leurs pays partisans, qui préparent ainsi la deuxième guerre de Corée ».Selon l’organisme, la réunion ministérielle de demain, de même que les exercices militaires conjoints sud-coréano-américains lors desquels des actifs nucléaires avaient été déployés, constituent « une véritable tentative de guerre contre le régime de Kim Jong-un. »L'institut nord-coréen a ainsi critiqué l'UNC qui, selon lui, fonctionne comme un outil de guerre multinational dirigé par Washington et menace la sécurité de la péninsule, voire de l'Asie-Pacifique.Le texte appelle à condamner la réunion de l'UNC et ses autres activités belliqueuses afin de prévenir les catastrophes d'un conflit nucléaire.La réunion des ministres de la Défense et de ceux des dix-sept pays membres de l'UNC se tiendra demain à Séoul. Cela sera une première.