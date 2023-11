Korea Sale Festa : 2 500 entreprises participent, un record

Photo : YONHAP News

La plus importante période des soldes en Corée du Sud, « Korea Sale Festa », a débuté vendredi dernier et pas moins de 2 500 entreprises, un nombre record, y participent.De grands rabais sont accordés sur presque tous les produits, des denrées alimentaires jusqu'aux voitures, en passant par les vêtements, pour relancer la consommation intérieure, largement contractée par l'inflation et les taux d'intérêts très élevés.Lors de cette 8e édition qui se déroulera jusqu'au 30 novembre prochain, les grands magasins et les grandes surfaces proposent, par exemple, leurs produits frais et agroalimentaires à moitié prix.Les tarifs des véhicules sont abaissés de 17 % au maximum, alors que les modèles électriques bénéficient d'une réduction de 7 millions de wons, soit environ 5 000 euros. De leur côté, les fabricants d'électroménagers, dont Samsung et LG, offrent des points de fidélité d'une valeur équivalente à plusieurs milliers d’euros.Jeong Hyeon-gyu, un habitant de l’arrondissement de Mapo à Séoul, s’est dit très content de ces soldes, qui seront bénéfiques, même à hauteur de 30 ou 40 %, notamment pour l'achat d'électroménagers.L'exécutif s'attend à ce que cet événement ravive la consommation en berne. Un objectif qui n'est toutefois pas facile à atteindre, vu les statistiques en la matière.Les ventes au détail mensuelles de juillet à septembre de cette année ont enregistré une croissance négative par rapport à la même période de l'an dernier. L'évolution de la consommation a d'ailleurs été revue à la baisse par l'Institut coréen du développement (KDI), de 2,5 à 1,9 %. Il a également prévu un ralentissement de la croissance de la consommation pour 2024.Selon Seok Byeong-hoon, professeur d’économie à l'université féminine d'Ewha, seule la diminution de l'inflation peut redynamiser la consommation. Il a ainsi expliqué que la Banque de Corée (BOK) ne pourrait abaisser son taux directeur qu'une fois l'inflation ralentie. Cela entraînerait alors une diminution séquentielle des taux d’intérêt et par conséquence l’augmentation de la consommation.