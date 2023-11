Météo : début de semaine glacial

Photo : YONHAP News

Les habitants du pays du Matin clair ont repris le chemin du travail dans un temps glacial. Après un week-end déjà très froid, les valeurs ont davantage dégringolé ce lundi.Ce matin, le mercure affichait notamment -3°C à Séoul et à Daejeon, -4°C à Jeonju et à Andong, ou encore -1°C à Daegu. D’autres villes ont flirté avec les 0°C, notamment Gangneung (1°C), Gwangju (1°C) ou encore Busan (2°C). De plus, ce sentiment de froid a été renforcé par un vent plus que frais.Dans l’après-midi, les températures devraient toutefois remonter. Le nord-ouest sera la zone la plus fraîche, entre 7 et 8°C. Dans le centre et le sud, elles devraient grimper entre 9 et 13°C, les valeurs les plus chaudes étant attendues dans le sud-est. L’île méridionale de Jeju devrait, pour sa part, enregistrer la maximale, avec 14°C.Par ailleurs, malgré le froid glacial, le ciel est radieux ce matin sur l’ensemble du territoire. Cependant, dans l’après-midi, quelques nuages devraient s'installer dans le sud-ouest du territoire et à Jeju. Demain, le temps sera couvert sur l’ensemble du pays.