IPEF : Yoon Suk-yeol va participer au sommet à San Francisco

Photo : YONHAP News

Le président de la République participera au sommet du Cadre économique pour l’Indopacifique (IPEF) qui se tiendra le 16 novembre à San Francisco, aux Etats-Unis.Le Bureau présidentiel de Yongsan a annoncé aujourd'hui dans un communiqué que son locataire prévoit d’y confirmer les résultats des négociations au sein de cette entente partenariale et de discuter de plans spécifiques pour une coopération future.Seront présent à ce rendez-vous, 14 pays, dont les USA, le Japon, l'Australie et Singapour.L'IPEF a été officiellement lancé en mai 2022 sous la direction de l'administration américaine de Joe Biden et est évalué comme un organe consultatif pour répondre au « Partenariat économique régional global (RCEP) », un projet d’accord de libre-échange entre quinze nations situées autour du Pacifique, dirigé par la Chine.