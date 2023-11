Yoon appelle à une posture de défense invincible Séoul-Washington

Photo : YONHAP News

Yoon Suk-yeol a demandé une posture de défense sud-coréano-américaine infaillible contre toute provocation nord-coréenne, lors d’un dîner offert hier à la délégation américaine, qui participera à la 55e édition de la réunion consultative sur la sécurité (SCM), prévue aujourd'hui à Séoul. Le secrétaire à la Défense des Etats-Unis Lloyd Austin et le chef d’état-major des armées américaines Charles Brown y ont pris part.Selon Lee Do-woon, le porte-parole du Bureau présidentiel de Yongsan, le chef de l'Etat sud-coréen y a indiqué que la Corée du Nord est directement ou indirectement liée à l'invasion russe en Ukraine et au conflit entre le Hamas et Israël. Avant de demander une posture de défense invincible Séoul-Washington pouvant répondre de manière immédiate et décisive à toute provocation nord-coréenne, y compris des attaques surprises similaires à celles du mouvement islamiste palestinien.Le numéro un sud-coréen s'est également félicité de la coopération entre les deux alliés sur le partage d'informations et le renforcement des systèmes de consultations bilatéraux grâce à la création du Groupe consultatif nucléaire (NCG). Avant ajouter que le déploiement des actifs stratégiques américains en est un grand exemple.De son côté, Austin a réaffirmé l'engagement de Washington à défendre la Corée du Sud avec toutes ses capacités militaires. Il a également indiqué que son président Joe Biden s'engageait plus que jamais au développement de l'alliance bilatérale, avant d'ajouter que le NCG contribuera au renforcement de l'efficacité et de la fiabilité de la force de dissuasion.Le chef du Pentagone a également souhaité la coopération entre les jeunes des deux nations dans les secteurs spatial et virtuel.