SCM : Séoul et Washington s'engagent à renforcer la dissuasion élargie

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de la Défense et son homologue américain se sont entretenus ce matin à Séoul lors de la 55e réunion consultative sur la sécurité (SCM).Lors de cette rencontre annuelle, cette fois centrée sur « la dissuasion élargie sud-coréano-américaine », Shin Won-sik et Lloyd Austin ont abordé le renforcement de cette capacité dissuasive, notamment à travers le Groupe consultatif nucléaire (NCG).Selon une source du ministère sud-coréen, les discussions ont porté sur l'éventuel amendement de la stratégie de dissuasion sur mesure (TDS), déjà évoqué lors du Dialogue de défense intégré (KIDD), organisé en septembre dernier dans la capitale sud-coréenne.La réunion d'aujourd'hui a également été l'occasion d'échanger sur la coopération dans le dossier nord-coréen et dans l'industrie de la défense ainsi que la collaboration sécuritaire tripartite avec le Japon.Shin et Austin ont aussi planché sur la décision de suspendre ou non l'accord militaire intercoréen signé le 19 septembre 2018 entre le président sud-coréen d'alors Moon Jae-in et le leader nord-coréen Kim Jong-un.A l'issue de la réunion a été publiée, en plus de la traditionnelle déclaration commune, la « vision sur l'alliance pour la défense », qui désigne explicitement la Corée du Nord comme une menace commune. Ce texte, élaboré pour la première fois depuis 2019, mentionne également la participation des deux alliés dans la planification et la réalisation de l'éventuel déploiement des forces dissuasives américaines dans la péninsule.