Défense : Séoul, Washington et Tokyo s'engagent à collaborer davantage

Photo : YONHAP News

Les ministres de la Défense de la Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon se sont entretenus hier par visioconférence pour élargir les dispositifs de la coopération de sécurité et de défense.Shin Won-sik, Lloyd Austin et Minoru Kihara se sont ainsi engagés à partager en temps réel, dès le mois prochain, les informations liées aux alertes aux missiles dans le but de renforcer la capacité de détection et d'évaluation de ces derniers, en cas de bravades de la Corée du Nord. Et dès janvier prochain, les exercices militaires tripartites seront renforcés et ce dans plusieurs types d'entraînement.Les discussions ont aussi porté notamment sur l'état d'avancement des mesures destinées à réaliser ce qui a été convenu lors du sommet entre leurs dirigeants Yoon Suk-yeol, Joe Biden et Fumio Kishida en août dernier à camp David aux Etats-Unis.Les trois ministres ont également planché sur le développement de la réponse trilatérale aux menaces balistique et nucléaire nord-coréennes, lesquelles sont une véritable menace à la sécurité de la péninsule et de la région.Par ailleurs, Séoul, Washington et Tokyo ont de nouveau condamné les transactions d'armes entre Pyongyang et Moscou, qui constituent, selon eux, une violation évidente des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Avant d'ajouter, à propos de l'invasion russe en Ukraine, que les trois nations soutiennent la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance du pays attaqué.