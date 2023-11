K-art : cinq grands musées américains organisent des expositions

Photo : YONHAP News

Cinq grands musées américains organisent des expositions d’artistes sud-coréens. Après la k-pop, la k-food et le cinéma, l’art du pays du Matin clair attire à son tour l’attention à l’échelle internationale.Une banderole présentant une exposition sur l’art sud-coréen est actuellement accrochée sur une des façades du Philadelphia Museum of Art, l’un des plus grands musées des Etats-Unis. Il s’agit de l’une de ses deux principales expositions pour cette année.La salle d’exposition est remplie d’œuvres de 28 artistes qui décrivent les temps troublés de la société sud-coréenne depuis 1989. La diversité de la culture coréenne est issue du mélange des réussites et des conflits sur fond de développement rapide du pays, ainsi que de l'acceptation de la culture des nations occidentales. Elisabeth Agro, conservatrice de musée, a expliqué que les artistes participants racontaient des expériences propres à leur pays, l’Histoire et d’autres récits personnels.En outre du plus grand musée d’art de Philadelphie, trois autres, le musée Solomon R. Guggenheim, le Metropolitan Museum of Art situé à New York et le San Diego Art Museum, présentent actuellement des ouvrages d’artistes du pays du Matin clair. Et une exposition est prévue au Denver Art Museum, le mois prochain.Woo Hyun-soo, la vice-directrice du musée d’art de Philadelphie, a déclaré que l’attention portée sur la culture coréenne avait augmenté de manière globale. Le New York Times a écrit, de son côté, que les musées américains mettaient l’art coréen en vedette. Daniel Brian, un des visiteurs, a avoué ne pas connaître grand-chose sur la Corée du Sud, mais profiter de cette exposition pour en savoir davantage.