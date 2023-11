SCM : renforcement de la dissuasion élargie Séoul-Washington

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de la Défense et son homologue américain se sont réunis ce matin à Séoul pour la 55e réunion consultative sur la sécurité (SCM). Il s’agit d’un rendez-vous annuel entre les ministres de la Défense des deux alliés, tenu en alternance en Corée du Sud ou aux Etats-Unis.Lors de cette rencontre, centrée cette année sur la dissuasion élargie sud-coréano-américaine, Shin Won-sik et Lloyd Austin ont abordé le renforcement de cette capacité dissuasive, notamment à travers le Groupe consultatif nucléaire (NCG).Les deux pays sont convenus de partager en temps réel les informations provenant des satellites d'alerte précoce américains en réponse aux menaces de missiles balistiques et nucléaires de la Corée du Nord. En conséquence, Séoul obtiendra immédiatement des renseignements sur les agissements de Pyongyang. En effet, l'armée spatiale américaine dispose de dix satellites d'alerte précoce, qui permettent de détecter en temps réel et avec précision les flammes émises lors d’un tir de missile, quels que soient la courbure planétaire, la topographie ou d'autres obstacles.Par ailleurs, Shin et Austin ont révisé la Stratégie de dissuasion sur mesure (TDS) bilatérale. Une première en 10 ans. Objectif : refléter les mesures visant à utiliser les armes conventionnelles de l'armée sud-coréenne et les capacités nucléaires américaines.Les deux ministres ont aussi planché sur la décision de suspendre ou non l'accord militaire intercoréen conclu le 19 septembre 2018 entre le président sud-coréen d'alors Moon Jae-in et le leader nord-coréen Kim Jong-un, ainsi que sur l'accélération de la coopération tripartite sécuritaire avec le Japon.